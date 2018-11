Migranti, De Petris: ''Porre attenzione su tratta nigeriane''

"Uccideteci qui": la paura dei Rohingya di tornare in Birmania

Hakimpara camp (askanews) - "Piuttosto che tornare indietro, ci uccidessero direttamente qui". Così Ali Hossain dà voce alle paure di molti rifugiati Rohingya come lui, scappati in Bangladesh per sfuggire alle persecuzioni dell'esercito in Myanmar e ora spaventati all'idea di doverci ritornare, nell'ambito di un piano di rimpatrio che coinvolge diversi Stati. "Uccideteci prima di rimandarci con ...