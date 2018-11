Manovra, Boccia (Confindustria): "Crescita troppo debole, servono correttivi"

Summit Palermo, Renzi: "Conte disperato ha messo la foto con Serraj e Haftar, ormai hanno un album"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2018 "Conte, non sapendo come uscire, si è buttato sulla foto con Serraj e Haftar. Ma Serraj e Haftar hanno un album, non è la prima foto che fanno -ha aggiunto il senatore del Pd- Un vertice internazionale ha successo non se si fanno le foto ma se si fanno i documenti finali e si fanno cose. A Palermo no. Non basta una foto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...