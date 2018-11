Incendi California, Trump: "Mai visto niente di simile, più vittime di quante potessimo immaginare"

(Agenzia Vista) Washington, 14 novembre 2018 “Prima di cominciare vorrei dire qualcosa sui devastanti incendi in California, non abbiamo mai visto niente di simile prima. Piangiamo la vita di chi abbiamo perso e preghiamo per le vittime. Ce ne sono di più di quanto potessimo mai immaginare. Voglio ringraziare i pompieri, FEMA e il pronto intervento per il loro incredibile coraggio nell'affrontare un così grande pericolo. Ieri ho firmato lo stato di calamità per lo Stato della California. Faremo tutto in nostro potere per supportare e proteggere in nostri concittadini in pericolo. Possiamo dire come gruppo "Dio benedica tutti", è una situazione molto difficile.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sugli incendi in California. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev