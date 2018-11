Manovra, Di Maio: ''Non cambiano saldi e previsioni crescita''

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2018 Di Maio Manovra non cambia con nostri provvedimenti 2019 sara anno del cambiamento Il vicepresidente del Consigli, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi: "La manovra per quanto ci riguarda non cambia né nei saldi né nella previsione della crescita. E' la nostra convinzione, ed è nostra convinzione che questa manovra è quella che serve al Paese per ripartire". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev