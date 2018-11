(Agenzia Vista) Palermo, 13 novembre 2018 Giornalisti, Conte: "A volte attacchi duri, ma Libertà di stampa non sarà mai messa in discussione" "Non dovete temere, la libertà di stampa non è in discussione. Ma come spesso voi attaccate violentemente noi, puo' capitare che anche voi veniate attaccati violentemente". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al termine della conferenza di Palermo sulla Libia. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it