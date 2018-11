Conferenza Libia, Conte: ''Dispiaciuto che Turchia sia andata via, resta clima positivo''

(Agenzia Vista) Palermo, 13 novembre 2018 Conferenza Libia Conte Dispiaciuto che Turchia sia andata via Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con l'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, al termine del summit internazionale a Palermo: "Mi è dispiaciuto che la Turchia e il vicepresidente turco si siano allontanati. Ho letto il loro comunicato, e se lo leggete anche voi vedrete che non ce l'hanno con l'Italia. Questo, comunque, non altera il clima positivo di questo incontro’’ / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev