(Agenzia Vista) Palermo, 13 novembre 2018 Manovra, Conte: ''In Cdm risposta a Ue, invieremo in tempo'' Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con l'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, al termine del summit internazionale a Palermo: "Mi aspetta un aereo tra qualche minuto, volerò a Palazzo Chigi dove faremo un incontro di vertice e poi un Cdm in cui delibereremo la risposta" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev