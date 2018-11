(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2018 Teleroma56 Sgombero piazzale Maslax, Costa (Baobab): "Un passo indietro per la città" L'ex hotel Africa a piazzale Maslax è stato sgomberato dalla polizia. I migranti che risiedevano all'interno sono stati portati in Questura per l'identificazione. Andrea Costa, di Baobab Experience, denuncia che un centinaio di migranti stanotte dormirà in strada senza neanche una tenda. courtesy_Teleroma56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it