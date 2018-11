Salvini: "Comportamento di Higuain vergognoso, spero in una squalifica lunga"

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2018 Salvini da milanista mi sono vergognato del comportamento di Higuain, spero in una squalifica lunga "Siamo di fronte ad una cemergenza educativa, farò tutto il possibile per riportare disciplina, regole, ordine, rispetto buona educazione e sanzioni nei campi di calcio. C'è un lavoro da fare per riportare i fondamenti dell'educazione e senso civico. Bisogna sanzionare delinquenti che picchiano centinaia di arbitri ogni anni nei campionati minori. Ho ritenuto doveroso lanciare questo grido di allarme. Militarizzare i campi di calcio di mezza Italia sarebbe una sconfitta, ma da oggi si cambia. Chi sbaglia paga e paga pesantemente, non è più possibile accettare questi casi di violenza animale e ingiustificata" lo ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'incontro con il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e il presidente Figc Gabriele Gravina sul tema della violenza sugli arbitri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev