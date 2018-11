Stampa, Bonisoli: "Anche io come Mattarella leggo i giornali che non mi piacciono"

(Agenzia Vista) Milano, 13 novembre 2018 "Siamo in un Paese democratico, i giornalisti fanno un lavoro che non è facile e devono continuare a farlo al meglio. Il presidente Mattarella ha detto che legge anche i giornali che non gli piacciono e lo faccio anche io. E anche vero - tiene a sottolineare - che per l'attuale governo o per alcune cose che hanno riguardato il Movimento non so quanto la stampa sia stata equilibrata". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, a margine della inaugurazione dell'anno accademico di Fondazione Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it