(Agenzia Vista) Milano, 12 novembre 2018 "La stampa deve essere libera in un paese democratico sennò quando si comincia a prendersela con i giornalisti non si può tacere e non si può far finta di non vedere, appena arrivata in Senato ho cercato di fare un disegno di legge contro l'odio, l'Hate speech". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a margine del suo intervento all'incontro 'Il nemico innocente' a Milano