(Agenzia Vista) Napoli, 12 novembre 2018 Si Tav, Fico: " L'Appendino li incontrerà? E' giustissimo, per me resta un'opera obsoleta" " L'Appendino li incontrerà? E' giustissimo, per me resta un'opera obsoleta" Queste le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera, sulla Tav a margine della visita alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, in seguito alla disputa della cooperativa che le gestisce e la Curia romana che rivendica il 50 % della vendita dei ticket. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it