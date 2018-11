Lega - M5s, Di Maio: "Non è campionato tradi noi, credo in questo Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2018 "Mi dispiace che una parte della stampa sia impegnato ogni giorno a dire chi ha vinto o chi ha perso sui singoli provvedimenti, come fosse un campionato. Ma non è un campionato, stiamo parlando se vince o non vince il Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev