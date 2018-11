Piero Angela: "Nessun governo ha reso il Paese più produttivo, politica non ha mai creato ricchezza"

(Agenzia Vista) Milano, 08 novembre 2018 "Io ho scritto un libro in generale sul modo di porsi in Italia della politica nei confronti della scienza, poi lo hanno voluto riferire a questo al governo attuale ma in realtà era a tutti i governi che non hanno lavorato per rendere il paese più produttivo e attrattivo mentre qui la politica tende a distribuire ricchezza ma non a crearla del resto non l'ha mai creata". Lo ha detto lo scrittore e conduttore di Super Quark Piero Angela, presente all'apertura del 'Focus Live' a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev