(Agenzia Vista) Nicaragua, 07 novembre 2018 Di Battista in diretta Facebook con la moglie: "Manca poco al ritorno in Italia" "Vi parliamo qui dal Nicaragua ma non vediamo l'ora di tornare in Italia, ormai manca davvero poco". Queste le parole di Alessandro Di Battista durante una diretta Facebook. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it