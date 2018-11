Maltempo, Conte: ''Per emergenze 153,5 milioni''

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2018 Conte Per fronteggiare emergenza maltempo stanzieremo altre risorse Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time in aula a Montecitorio: ''Domani il Consiglio dei ministri si appresta a deliberare lo Stato di emergenza per le Regioni colpite dal Maltempo di questi giorni 'prevedendo una prima assegnazione di 53,5 milioni''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev