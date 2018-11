Conte: ''Dl Genova, nessun condono case Ischia in aree sottoposte a vincoli''

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2018 Conte Dl Genova nessun condno case Ischia in aree sottoposte a vincoli Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time in aula a Montecitorio: ''Con riguardo alla questione di Ischia, ricordo che risultano 28mila domande di condono, che risalgono a oltre vent'anni fa. Per il ristoro dei danni provocati dal terremoto ai privati, il Governo ha deciso, per 1.100 case danneggiate, di esaminare le istanze avviate molti lustri orsono. Il relativo decreto ha semplicemente, quindi, disposto la definizione delle istanze di condono gia' presentate anni orsono. Laddove gli immobili, ci tengo a dirlo, siano stati costruiti in aree sottoposte a vincoli idrogeologici o altri vincoli, la regolarizzazione evidentemente non andra' in alcun modo concessa'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev