Prescrizione, Bonafede: "Aperti a confronto ma battaglia va portata avanti"

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2018 "Se arrivano proposte di miglioramento siamo pronti a valutarle come abbiamo sempre fatto ma deve esserci un principio fondamentale per cui se una persona arriva al primo grado non è immaginabile una prescrizione al secondo. Dopo il primo grado lo stato italiano non può permettersi di dire che c'è la giysatizia che scade. le persone che sbagliano pagano". E' quanto ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo a margine dell'inaugurazione del Parco della Giustizia a Roma in merito a possibili modifiche all'emendamento al disegno di legge anticorruzione. _Courtesy Facebook Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it