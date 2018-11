(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2018 Conte: "A Ischia case in aree vincolate non saranno condonate" "In questa legge di bilancio abbiamo già stanziato fondi per messa in sicurezza del territorio". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, interrogato durante il question time alla Camera dei Deputati. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it