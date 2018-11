Infografica - Elezioni Midterm negli Usa, cosa sono tra novità e prime volte

(Agenzia Vista) New York, 07 novembre 2018 Gli elettori americani mandano un segnale a Donald Trump, rovesciando i rapporti di forza nel Congresso con la vittoria dei democratici alla Camera dei rappresentanti. Impresa importante, anche se non completata dalla conquista del Senato che rimane saldamente in mano repubblicana, forse anche con qualche seggio in più rispetto a due anni fa / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev