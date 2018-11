Elezioni Usa di Midterm, elettori in fila da ore per votare in Georgia

(Agenzia Vista) Georgia, 07 novembre 2018 Gli elettori della contea di Gwinnett, in Georgia, hanno aspettato in fila per diverse ore prima di poter votare. Stando a quanto riportato dagli utenti sui social le macchine per il voto non avrebbero funzionato nel modo giusto e sono state così riparate. _Courtesy Facebook O.W. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it