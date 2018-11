(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2018 Referendum Atac, Magi (Radicali): "Dipendenti non siano scrutatori, inviata diffida al Comune" "Come comitato promotore del referendum per la liberalizzazione del tpl siamo stati costretti oggi a scrivere una lettera al Campidoglio, e in particolare alla commissione per il referendum, a seguito della notizia che ci sarebbero centinaia di scrutatori tra i dipendenti dell'azienda Atac. Con questa diffida chiediamo di verificare questa situazione e in caso di escludere queste persone come scrutatori". Queste le parole di Riccardo Magi, deputato dei Radicali Italiani, sul referendum Atac. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it