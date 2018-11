Governo, Meloni: "Non siamo su uscio maggioranza, non vogliamo né strapuntini né poltrone"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 novembre 2018 "Non stiamo sull'uscio della maggioranza là ad aspettare che ci sia bisogno dei nostri voti. Abbiamo fatto una scelta: stiamo facendo un'opposizione patriottica. Quando condividiamo i provvedimenti li votiamo, quando non li condividiamo non li votiamo. Non vogliamo strapuntini né poltrone: non ci interessa avere qualcosa in cambio. Facciamo quello che è giusto per l'Italia". Queste le parole di Giorgia Meloni intervistata a margine dell’incontro col gruppo dei conservatori all’Europarlamento di Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it