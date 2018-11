Danni maltempo, Toninelli: "Commissari in regioni colpite per affrontare emergenze"

(Agenzia Vista) Liguria, 06 novembre 2018 "Sono qui per constatare i danni e per portare l'esigenza della regione intera al Consiglio dei ministri che faremo tra giovedi' e venerdi', perche' nella dichiarazione dello Stato d'emergenza non puo' non esserci la Liguria. E quindi dovra' esserci anche un commissario che abbia la possibilita' di seguire procedure semplificate: queste sono emergenze che non possiamo trattare nella maniera ordinaria". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli durante il sopralluogo a Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, i comuni piu' colpiti dall'ondata di maltempo che ha investito la Liguria / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it