Maltempo, Conte: "Situazione critica, Cdm entro la settimana"

(Agenzia Vista) Algeri, 05 novembre 2018 "La situazione è molto critica, ho detto subito che la Sicilia sarà tra le regioni per cui delibereremo lo stato di emergenza nel prossimo Consiglio dei ministri, che si terrà in settimana. Lo stiamo per fissare e si svolgerà in via straordinaria". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza congiunta ad Algeri. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it