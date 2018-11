(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2018 Dl sicurezza, Fattori ipotesi espulsione surreale, seguo la mia coscienza e programma M5s "Questo provvedimento non rientra nel contratto di Governo, se non cambia uscirò dall'aula in caso di fiducia. L'ipotesi dell'espulsione la reputo surreale. Io continuo a seguire la mia coscienza e il programma del Movimento 5 Stelle". Così Elena Fattori, una delle senatrici contrarie al Dl Sicurezza in discussione al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev