Maltempo, Toninelli in Veneto: "Presto consiglio dei ministri per sbloccare risorse"

(Agenzia Vista) Santo Stefano di Cadore, 05 novembre 2018 “Sono a Santo Stefano di Cadore col sindaco del comune. Sono voluto venire a vedere con i miei occhi i danni che questi territorio hanno subito. Sono venuto a portare la vicinanza del Governo. Nei prossimi giorni ci sarà CdM straordinario per decretare stato di emergenza per le tante località che hanno subito i danni e sbloccare le risorse per mettere in sicurezza i territori”. Queste le parole del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante un sopralluogo nel Bellunese. _Fonte/Facebook Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it