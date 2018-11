Anticorruzione, Di Maio: "Prescrizione deve restare nel ddl, ne discuteremo con la Lega"

(Agenzia Vista) Shanghai, 05 novembre 2018 "Qui di incontri se ne fanno ogni giorno, il nostro obiettivo sulla giustizia è diminuire i tempi per fare questo dobbiamo riformare la prescrizione, e lo si scrive in un emendamento di 3 righe, sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Lo ha detto il vicepremier M5S Luigi Di Maio in diretta facebook dalla Cina. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev