Il più grande murales di Kaith Haring in Europa scoperto ad Amsterdam dopo 30 anni, immagini

Strage per maltempo in Sicilia, 12 morti. Polemiche su abusivismo

Roma, (askanews) - È strage per il maltempo in Sicilia, almeno 12 i morti. Due famiglie distrutte a Casteldaccia, nel palermitano, dove un fiume in piena ha travolto una villetta uccidendo 9 persone, tra cui due bambini. Un altro morto a Vicari, sempre in provincia di Palermo e una coppia è stata travolta dall'acqua nella propria auto a Cammarata, in provincia di Agrigento. Per la tragedia di ...