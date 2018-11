4 novembre, Mattarella: ''Guerra non portò benessere. Gravi errori classi dirigenti''

(Agenzia Vista) Trieste, 04 novembre 2018 04-11-18 4 novembre, Mattarella Guerra non porto benessere Gravi errori classi dirigenti Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia celebrativa del centenario della fine della Grande Guerra che ha avuto luogo in piazza Unità d’Italia a Trieste, nel Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Così Mattarella: "La Guerra non produsse, neppure per i vincitori, ricchezza e benessere, ma dolore, miseria e sofferenza nonché la perdita della primaria rilevanza dell'Europa in ambito internazionale. La guerra non risolse le antiche controversie fra gli Stati ma ne creò di nuove e ancor più gravi facendo sprofondare antiche e civili nazioni nella barbarie di totalitarismi e ponendo le basi per un altro ancor più distruttivo, disumano ed esacerbato conflitto mondiale" / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev