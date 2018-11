(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2018 Maltempo Meloni Cordoglio per le vittime Governo emani decreto Fratelli d'Italia ha srotolato uno striscione tricolore di 80 mt di fronte alla sede di Autostrade per l'Italia in occasione del 4 novembre. La leader Giorgia Meloni: "Cordoglio per le vittime del maltempo, solidarietà alla cittadinanza colpita e una richiesta al governo: un decreto maltempo che possa affrontare la questione immediatamente e possa dare risposte organiche ad un’emergenza che ha creato molti danni in tutta Italia. Fratelli d'Italia è disponibile a dare una mano a 360 gradi ma chiediamo risposte immediate'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev