(Agenzia Vista) Bari, 25 aprile 2020 Flash mob per il 25 aprile, dai balconi di Bari si canta 'Bella Ciao' Dai balconi di Bari si si canta 'Bella Ciao', è il flash mob organizzato in tutta Italia per il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. _Courtesy Trm Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev