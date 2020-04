(Agenzia Vista) Venezia, 25 aprile 2020 25 aprile, i musicisti dell'orchestra della Fenice suonano (da casa) l'Inno di Mameli "Il nostro 25 aprile cantato e suonato da tutti i lavoratori del Teatro La Fenice. È per noi, per voi, per tutti. W l'Italia!". Così si legge nel post del Teatro della Fenice su Facebook. /Fonte Facebook Teatro la Fenice Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev