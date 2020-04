(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2020 Mes, Meloni: "Italia sconfitta da Ue, è una trappola per topi" La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni intervenendo nell' Aula della Camera dei deputati: "L'Italia è uscita sconfitta dal consiglio europeo. Conte ha detto di considerare un obiettivo per l'Italia: no al mes e sì agli eurobond. Conte torna e il consiglio europeo ha deciso: sì al mes e no agli eurobond. Ciononostante abbiamo assistito a molti comunicati di entusiasmo di M5s e Pd". / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it