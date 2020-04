(Agenzia Vista) Napoli, 23 aprile 2020 Sequestrate 11mila mascherine prive dei requisiti sanitari a Napoli I Carabinieri delle Stazioni di San Vitaliano e Marigliano, unitamente ai colleghi del NAS Napoli hanno denunciato la responsabile di un'azienda tessile per frode in commercio. Sequestrate 11mila mascherine prive dei requisiti sanitari e potenzialmente dannose per la salute. / fonte Facebook Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev