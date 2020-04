(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Liquidita', Patuanelli 14723 operazioni per 2 miliardi "Se è evidente che l'assenza di turismo internazionale durerà per un lungo arco di tempo, è anche evidente che per la stessa ragione gli italiani non andranno in vacanza all'estero per molto tempo. Bisogna fare un grande investimento sulle vacanze italiane. Fare promozione, sto chiedendo risorse per questo. Aiutare gli operatori del settore" così il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini nel corso del suo intervento al Question Time alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev