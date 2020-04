(Agenzia Vista) Milano, 20 aprile 2020 Fontana: “Tre miliardi per la ripartenza della regione Lombardia” "Oggi pomeriggio porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria per dare una risposta concreta alla nostra economia e alla ripresa; metteremo a disposizioni 3 miliardi per un grande piano di investimenti. Quest’anno ci saranno da subito 400 milioni per Regioni e province, che possono essere usate in opere pubbliche." Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso di un video messaggio./ Fonte Attilio Fontana Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev