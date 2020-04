(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2020 Coronavirus, continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale Il post della sindaca di Roma Virginia Raggi: "Anche questo fine settimana voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, ormai da più di un mese, sono impegnati nei controlli contro la diffusione del coronavirus. In tutta la giornata di ieri, pensate, le pattuglie hanno svolto 13mila verifiche tra attività su strada, nei parchi e nelle attività commerciali. Gli illeciti che sono stati segnalati sono circa 72, la maggior parte per spostamenti senza un valido motivo, in alcuni casi anche da Comuni che confinano con la nostra città. Oggi, inoltre, sono state presidiate le grandi strade di Roma: solo nella mattinata sono state più di 5mila le persone controllate". / fonte FB Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev