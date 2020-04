(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2020 Coronavirus, Fico: "Alla Camera rispettiamo le precauzioni e lavoriamo a miglioramento decreti" Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico intervistato su 'Camera con Vista' su La7, il programma dell'Agenzia Vista: "Alla Camera stiamo rispettando le precauzioni diramate dalle autorità sanitarie, quelle che valgono per tutti nei luoghi di lavoro, stiamo cercando di garantire attività legislativa e sicurezza per dipendenti della Camera e per i parlamentari. Stiamo facendo soprattutto un lavoro sui decreti che arrivano dal governo e che vengono elaborati dalle Camere per far sì che ci sia un miglioramento anche della qualità legislativa" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev