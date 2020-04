(Agenzia Vista) Mosca, 18 aprile 2020 Putin "Picco non ancora superato in Russia, rischio di diffusione virus ancora alto" "I rischi di diffusione dell’epidemia sono ancora molto elevati, il picco non e’ ancora stato superato, il numero di casi e’ in aumento e non solo a Mosca, ma anche in molte altre regioni della Federazione" ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in teleconferenza con i governatori locali Fonte: Kremlin.ru Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev