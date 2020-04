(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2020 Boccia: “Finché non ci sarà vaccino dobbiamo abituarci a una nuova normalità” “Finché non ci sarà vaccino dobbiamo abituarci a una nuova normalità” queste le parole del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev