De Luca: "Tutti in videoconferenza, ai ministri verrà testa di tablet"

(Agenzia Vista) Napoli, 18 aprile 2020 De Luca, Videoconferenze produrranno mutazioni genetiche- ministri avranno testa di tablet "Mi capita che quando cerco alcuni interlocutori nazionali, a volte ministri, la risposta che ricevo è: 'Sono in videoconferenza'. Ormai abbiamo tutta l'Italia in videoconferenza. Mi pongo sempre la domanda maligna: ma quando lavoriamo? Queste video conferenze non servono a niente, produrranno solo delle mutazioni genetiche. Ci capiterà di trovare tra qualche settimana ministri geneticamente modificati che hanno maturato una testa di computer, una testa di tablet." Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev