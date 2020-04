Trump: "Governatori decideranno quando riaprire gli Stati"

Coronavirus, l'industria musicale è in crisi con perdite del 35%

Milano, 17 apr. (askanews) - L'emergenza coronavirus cambia la musica e il modo di ascoltarla, una pesante battuta d'arresto per l'industria musicale che soffre moltissimo per il protrarsi del lockdown. A dare i numeri di questa crisi è Davide d'Atri, fondatore e Ad di Soundreef, gestore indipendente dei diritti d'autore. "Noi abbiamo live, piano bar, ristoranti e hotel a -100% di fatturato, in ...