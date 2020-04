(Agenzia Vista) Afghanistan, 16 aprile 2020 UNHCR sostiene la battaglia del governo afghano contro la diffusione del coronavirus L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi partner, stanno sostenendo la battaglia del governo afghano contro la diffusione del coronavirus nel paese concentrando gli sforzi su campagne di sensibilizzazione pubblica, mettendo in evidenza misure igieniche e distribuendo strumenti chiave di igiene come il sapone per evitare l'infezione / fonte Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev