(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Catalfo per Inps criticita' non solo di natura tecnica "Nonostante la numerosità e la portata degli attacchi subiti, anche negli ultimi giorni, l'Inps è riuscito efficacemente a garantire la presentazione delle domande delle prestazioni" così il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in aula alla Camera dei Deputati per l'informativa urgente sulla situazione del mondo del lavoro dinanzi l'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev