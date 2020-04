(Agenzia Vista) Washington, 14 aprile 2020 Il chiarimento dell'immunologo Fauci: "Trump seguì subito raccomandazioni degli esperti" "La prima e unica volta che abbiamo fatto una raccomandazione formale al presidente di fare un vero 'shutdown’ nel senso di contenimento, ne abbiamo discusso. Ovviamente ci sarebbero state delle preoccupazioni sulle conseguenze negative, ciononostante il presidente ha ascoltato le raccomandazioni e decise per il contenimento. La seconda volta che siamo andati dal presidente e gli abbiamo detto che 15 giorni non sarebbero stati sufficienti e che servivano 30 giorni. Ovviamente c’erano persone che erano contrarie per via dei potenziali effetti secondari delle misure. Tuttavia, quella volta il presidente seguì le raccomandazioni e prolungò le misure di altri 30 giorni. Così il presidente l'esperto virologo Anthony Fauci nel corso del consueto punto sull’emergenza coronavirus negli Usa. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev