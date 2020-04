(Agenzia Vista) Ginevra, 14 aprile 2020 Coronavirus, Oms e' dieci volte piu' letale dell'influenza del 2009 SOTTOTITOLI "Stiamo cercando di imparare in base alle evidenze scientifiche. Possiamo solo dire quello che sappiamo e agire in base a ciò. I dati forniti dai Paesi ci hanno dato chiaro su quadro chiaro su questo virus: su come si comporta, come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che la diffusione del Covid è rapida e che è dieci volte più letale dell'influenza del 2009". Le parole del segretario generale della Oms in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev