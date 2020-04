Martina (PD): “Opposizioni polemiche non fanno bene al paese, rendono difficile trattativa Europa”

(Agenzia Vista) Bergamo, 11 aprile 2020 Martina (PD): “Opposizioni polemiche non fanno bene al paese, rendono difficile la trattativa in Europa” “Opposizioni polemiche non fanno bene al paese, rendono difficile la trattativa in Europa” queste le parole di Maurizio Martina, Partito Democratico, dall’aeroporto di Bergamo all’arrivo dei medici e infermieri, provenienti da tutta Italia, che contribuiranno a combattere il coronavirus nelle regioni del nord. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev