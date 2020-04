(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2020 Gallera: "In Lombardia aumento di contagi, +273 morti" "In Lombardia aumento di contagi, +273 morti". Così l'assessore del Welfare in Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus. Fonte: Facebook/Lombardia news online Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev