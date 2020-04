(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Processione cancellata, la banda di Civitavecchia suona marcia funebre del Venerdì Santo in video La processione del Venerdì Santo di Civitavecchia è stata annullata, così la banda Puccini ha suonato in video la marcia funebre di Chopin, come durante ila sfilata Fonte Banda Puccini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev